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А что в кино? «Елки-9», «На ощупь» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Любимая многими рязанцами новогодняя комедия «Елки» продолжается и на экраны выходит девятая часть. Как всегда в фильме переплетутся судьбы главных героев, незнакомых между собой, и каждому из них достанется своя частица новогоднего волшебства.

Американский военный боевик «Двойная петля» о нелегком выборе летчика, которого подбивают во время боевого задания — выполнить приказ или попытаться спасти напарника.

Российский триллер «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым в главной роли — история о судьбе мужчины, который, пытаясь сбежать от проблем, сбегает в загородный дом. На охоте он теряет зрение и теперь ему предстоит выжить в диком лесу и противостоять своим страхам и одиночеству.

Еще один российский триллер режиссера Дениса Крючкова «Омут». Главная героиня Люба вместе с подругами отправляется на ретрит в российскую глубинку где шаманы проводят тайные ритуалы, чтобы помочь подопечным взглянуть в глаза своим страхам. Но так получилось, что главный страх Любы — это встреча с самой собой. И от себя, в отличие от служителей культа, ей не убежать.

«Заклятие.13 этаж» — индонезийский фильм ужасов, продолжение фильма «Слуги Сатаны» 2017 года. Действия фильма разворачиваются в 1984 году. Семья спасается от преследования сатанинского культа и поселяется в социальном многоэтажном доме, одиноко стоящем на пустыре. В какой-то момент жители узнают, что к ним идет мощный тайфун, а в доме вскоре происходит страшный несчастный случай.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».