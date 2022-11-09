Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова

Сальдо подтвердил, что Стремоусов погиб в ДТП на территории региона.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель Кирилла Стремоусова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Сальдо подтвердил, что Стремоусов погиб в ДТП на территории региона.

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — сказал врио главы Херсонской области.

Сальдо рассказал, что Стремоусов был многодетным отцом — у него пятеро детей и в скором времени должен родиться шестой.

«Конечно же мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть», — добавил Сальдо.