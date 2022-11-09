Малков посетил Мариуполь и пообщался с местными жителями

Он также заявил, что пообщался с рязанскими подрядными организациями, которые восстанавливают пострадавший жилой квартал.

Губернатор Павел Малков приехал в Мариуполь. Итогами поездки в среду, 9 ноября, он поделился в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что сейчас жилой квартал в Мариуполе восстанавливают рязанские специалисты.

«Сегодня на месте осмотрел ход работ в многоквартирных домах, пообщался с подрядными организациями. Обсудили проблемные вопросы, которые нужно решить для полноценного ввода домов в эксплуатацию. Принял участие в совещании с замминистра строительства и ЖКХ России Валерием Владимировичем Леоновым. Обсудили, какая помощь требуется нашим строителям, ход ремонтных работ, дальнейшие планы», — написал Малков.

Помимо этого, Малков пообщался с жителями квартала. По его словам, они настроены позитивно и ждут, когда закончится ремонт.

«Осталось немного потерпеть, к началу декабря завершим ремонт кровли, установку окон и дверей, подачу тепла в квартиры во всех домах. После этого можно будет приводить в порядок все остальное», — добавил губернатор.