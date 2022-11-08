В Рязани с 9 ноября начнут ставить новогодние ели

Мэр Елена Сорокина напомнила, что в 2022 году в Рязани не планируется широких торжеств, посвященных Новому году.

В Рязани с 9 ноября начнут ставить новогодние ели. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

Она напомнила, что в 2022 году в Рязани не планируется широких торжеств, посвященных Новому году. Несмотря на это, со среды, 9 ноября, специалисты дирекции благоустройства начнут установку новогодних елей.

Сорокина отметила, что в конце лета поручила начать подготовку — проверить игрушки, гирлянды и лампочки.

Работы по установке елей проведут в несколько этапов: вначале установят деревья, затем повесят новогодние украшения, а в завершение — иллюминацию подключат к электричеству.

Самую большую ель — высотой 22 метра — установят на площади Ленина. Мэр подчеркнула, что деревья украсят прошлогодними игрушками, а также игрушками, которые сделали участники городского конкурса «Ушастый Новый год».