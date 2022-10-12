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Рязанская область откажется от массовых мероприятий и салюта на Новый год

Рязанская область откажется от массовых мероприятий и салюта на Новый год. Об этом рассказал губернатор Павел Малков на пресс-конференции в среду, 12 октября.

Он отметил, что «нельзя все делить на черное и белое». По его словам, от массовых мероприятий, которые требуют финансирования, область откажется, как и от салюта 31 декабря. Тем не менее, губернатор отметил, что детские елки область проведет.

Малков не уточнил, направят ли средства на проведение мероприятий на другие цели.

Отметим, в некоторых российских регионах отказываются от массовых праздников и средства направляют в помощь мобилизованным.