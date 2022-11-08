Стали известны подробности пожара на заводе в Скопине

Пожар произошел в здании завода в микрорайоне Коготково.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили информацию о пожаре на комбикормовом заводе в Скопине.

Вызов поступил во вторник, 8 ноября, в 16:17. Пожар произошел в здании завода в микрорайоне Коготково.

Возгорание на площади 28 квадратных метров ликвидировали в 21:18.

На тушение пожара выезжали 16 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее очевидцы опубликовали видео с места ЧП в соцсетях.