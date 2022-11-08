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Рязанских водителей предупредили о рейдах
Сотрудники госавтоинспекции проверят нарушения светопропускаемости стекол транспортных средств.

Во вторник, 8 ноября, в Рязани пройдут рейды по тонировке автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники госавтоинспекции проверят нарушения светопропускаемости стекол транспортных средств.

Рязанцам напомнили, что нарушителей привлекут к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5. КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).

Им грозит штраф в размере 500 рублей.