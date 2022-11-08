Малков обратил внимание, что работы на аварийном мосту в Деулино не ведутся

Вопрос обсудили на заседании регионального правительства.

Во вторник, 8 ноября, на заседании правительства, Павел Малков поинтересовался состоянием аварийного моста в Деулино и временной дамбой, которую обещали разобрать еще в октябре.

«Что с мостом в Деулино? Я просил подготовить оперативно распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства на демонтаж щебеночной переправы, на ремонт моста. Когда мы начнем работы?», — поинтересовался губернатор.

И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Елена Мирошкина сообщила, что подрядчик готов приступить к работам.

«Сегодня мы с правовым управлением отработаем правовые нюансы по этому документу и в течении двух-трех недель отремонтируем мост и разберем переправу», — заявила она.

Однако на заседании приняли решение «максимально» ускорить работы и завершить их в Деулино в середине ноября.

Ранее рязанец обратил внимание, что власти не выполнили обещание по восстановлению моста в Деулино.