Рязанец заявил, что власти не выполнили обещание по восстановлению моста в Деулино

«Все осталось, как было. Никаких изменений. Недавно снимал это место», — рассказал собеседник.

Рязанец заявил, что власти не выполнили обещание по восстановлению моста в Деулино. Об этом он сообщил РЗН.инфо.

По словам мужчины, 11 октября на заседании правительства губернатор Павел Малков поручил восстановить мост «в ближайшее время» и разобрать временную дамбу, построенную для проезда тяжелой техники во время лесных пожаров. Однако это не было сделано.

«Все осталось, как было. Никаких изменений. Недавно снимал это место», — рассказал собеседник.

Рязанец поделился фотографиями с редакцией.

Напомним, на 11 октября на заседании правительства губернатору пообещали, что дамбу разберут в течение недели. Параллельно деньги из резервного фонда должны были пойти на ремонт моста.