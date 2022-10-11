В Деулино восстановят аварийный мост и разберут временную дамбу

Об этом стало известно на заседании областного правительства.

В Деулино восстановят аварийный мост и разберут временную дамбу. Об этом стало известно на заседании областного правительства.

Губернатор Павел Малков сообщил, что в социальной сети появляются сообщения от жителей региона, которые интересуются судьбой моста в Деулино. Он поручил восстановить его в ближайшее время и разобрать временную дамбу, построенную для проезда тяжелой техники во время лесных пожаров.

«Дамбу разберут на следующей неделе. Параллельно деньги из резервного фонда пойдут на ремонт моста, который пострадал во время работ тяжелой техники. Восстановим проезд по нему», — сообщили губернатору.