В Рязани у гипермаркета «Глобуса» планируют провести капитальный ремонт ливневок

Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего капитального ремонта.

В Рязани на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта ливневок вдоль Муромского шоссе выделили 4 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города Рязани выделило 4 млн 3 тысячи 598 рублей. Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего капитального ремонта сетей ливневой канализации от перекрестка улицы Советской Армии и Касимовского шоссе до трубопровода диаметром 1500 мм под Муромским шоссе.

Отметим, рязанцы часто жалуются на подтопленный перекресток у «Глобуса».

Напомним, реконструкцию перекрестка у гипермаркета завершили в прошлом году. Стоимость работ оценивали в 218 млн рублей.