В Рязани остановили мужчину с наркотиками

В Рязани остановили прохожего с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину заметили на улице Скоморошинской. В полиции отметили, что он «вышел из кустов и оглядывался по сторонам». Правоохранители хотели проверить его документы, но он «попытался избежать» встречи.

Сотрудники ППСП заподозрили, что 28-летний гражданин причастен к незаконному обороту наркотиков. На место вызвали оперативников подразделения по контролю за оборотом наркотиков. У мужчины изъяли сверток с «производным N-метилэфедрона» массой 0,68 грамма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»).