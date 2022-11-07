При обрушении балкона в Сочи погиб еще один человек

Он скончался в больнице.

Пострадавший при обрушении балкона пятиэтажного дома в Сочи мужчина умер в больнице. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Инцидент случился накануне в воскресенье, 6 ноября, в центре города в доме на улице Донской. Там обрушился балкон четвертого этажа. Тогда погибли два человека, еще одного госпитализировали в средне-тяжелом состоянии. В понедельник в пресс-службе органа сообщили, что мужчина скончался.