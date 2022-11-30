В Рязанской области 1 декабря температура опустится до -18 градусов
Ранее рязанцев предупредили о тумане.
В Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз на четверг, 1 декабря, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью температура воздуха по области опустится до −15…−10 градусов, местами до -18 градусов. Днем столбик термометра покажет отметку −10…−5 градусов. Осадков не ожидается. Возможна гололедица.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Ранее рязанцев предупредили о тумане.