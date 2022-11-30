В Рязани завершилось судебное следствие по уголовному делу о смертельном ДТП с участием сына бывшего вице-губернатора

Теперь судебные прения состоятся 30 ноября.

В Рязани завершилось судебное следствие по уголовному делу о смертельном ДТП с участием сына бывшего вице-губернатора. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило издание «Вид Сбоку».

Судебное следствие завершилось в понедельник, 28 ноября. В ходе заседания обвиняемый Никита Филимонов отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции, которая дает право не свидетельствовать против самого себя или близких родственников. Защита Филимонова зачитала протокол допроса от 28 июня 2020 года.

Тогда Филимонов рассказал, что ехал по городу с разрешенной скоростью 60 км/ч, однако материалы экспертизы указывают на скорость более 90 км/ч. На момент происшествия, он пытался объехать автомобиль, который выезжал с парковки. Перестроившись влево, в этот момент на проезжую часть вышел пешеход — десятилетний Ярослав Гришин.

«После наезда автомобиль проехал еще какое-то расстояние в торможении с заблокированными колесами, после чего я отпустил педаль тормоза, и автомобиль продолжил двигаться накатом еще некоторое расстояние — не менее 10 метров, после чего я вновь нажал на тормоз», — следует из показаний. Остановившись, он выбежал из машины и хотел оказать первую помощь, но одна из очевидцев не дала ему это сделать.

Позже в деле Филимонова появилось много нестыковок. Например, что за рулем был не он сам, а «иное лицо». Он также рассказывал, что у автомобиля был пробит радиатор.

При этом представитель прокуратуры предоставила информацию о всех дорожных правонарушениях обвиняемого. По ее словам, Филимонов привлекался к ответственности в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах за превышение скорости, тонировку и другие правонарушения. Последний штраф за темную тонировку Никита Филимонов получил всего за пять дней до трагедии. Потерпевшие также рассказывали, что стекла автомобиля были затонированы и в день гибели мальчика.

На судебном следствии Никита Филимонов не признал и свою вину в смертельном происшествии.

Также стало известно, что родители погибшего ребенка получили 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Однако спустя время запросили еще 10 миллионов.

«Мой муж и мои дети очень сильно психологически пострадали, — говорила в ходе заседания мать погибшего мальчика Ольга Гришина. — У мужа был инфаркт, помимо этого куча заболеваний. Большие денежные средства уходили на лечение, наблюдение у врачей, медицинские препараты, процедуры».

Теперь судебные прения состоятся 30 ноября.

Никита Филимонов, сын председателя контрольно-счетной палаты города Рязани, руководителя городского отделения партии «Единая Россия» Сергея Филимонова, обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Напомним, трагедия случилась 13 марта 2020 года. Никита Филимонов превысил скорость на тонированной машине «Фольксваген» и насмерть сбил десятилетнего мальчика на улице Новоселов.