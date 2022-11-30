В Рязани фитнес-клуб F5 приостановил работу

Клиентам пообещали, что занятия возобновятся в ближайшее время «по тому же графику и в тех же объемах».

В Рязани фитнес-клуб F5 приостановил работу. Сообщение об этом в среду, 30 ноября, появилось на странице клуба «ВКонтакте».

"Сложилась такая ситуация, что нам нужно сделать технический перерыв в своей работе. Перерыв необходим для обновления технической базы и решения юридических вопросов", — сообщили представители учреждения.

Отмечается, что занятия возобновятся в ближайшее время «по тому же графику и в тех же объемах». Также в клубе пообещали, что абонементы клиентов сохранятся.

Фото со страницы фитнес-клуба «ВКонтакте»