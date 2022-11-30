В Москве ребенок умер после госпитализации из спортзала

Следователи начали проверку.

В Москве ребенок умер после госпитализации из спортзала. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету.

Трагедия случилась накануне во вторник, 29 ноября. Примерно в 18.54 скорая доставила школьника в реанимацию из спортивного зала школы № 1279 «Эврика» на юго-западе Москвы. В отделении реанимации и интенсивной терапии № 2 ГКБ имени Юдина ребенок скончался в 19.24.

Во время осмотра на теле ребенка телесных повреждений не обнаружили. Следователи начали проверку.