В Ленинградской области суд признал незаконным призыв местного жителя в рамках частичной мобилизации

По словам правозащитника Павла Чиркова, это первое в России решение суда в пользу мобилизованного.

В Ленинградской области суд признал незаконным призыв местного жителя в рамках частичной мобилизации. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил портал «Фонтанка.ru» со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Мужчина ранее проходил альтернативную гражданскую служба вместо срочной военной службы. Когда объявили частичную мобилизацию, его призвали и направили в войсковую часть, откуда он пытался поменять службу на альтернативную, но ему отказали. Тогда мужчина подал иск в суд. Тогда в отношении него были приняты меры предварительной защиты. Хотя сам призывник находился в военной части, он участвовал в судебных заседаниях.

Позже гатчинский городской суд признал действия военкомата незаконными. По словам правозащитника Павла Чиркова, это первое в России решение суда, когда призыв в рамках мобилизации признали незаконным.