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В Астрахани в ДТП с пожарной машиной и маршруткой погиб человек
Еще десять пострадали.

В Астрахани произошло смертельное ДТП с пожарной машиной и маршруткой. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили РИА Новости.

Авария случилась вблизи дома № 171 на улице Комсомольской в Трусовском районе. На дороге столкнулись маршрутка и пожарным автомобиль «Волгоспас».

В результате столкновения погиб один сотрудник противопожарной службы. Еще десять человек пострадали в ДТП.

«В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних, один сотрудник противопожарной службы погиб на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все пострадавшие госпитализированы.