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Ученому совету РГУ представили и.о. ректора вуза Игоря Мурога
С 30 ноября Игоря Мурога назначили и.о.обязанности руководителя Рязанского государственный университета имени С. А. Есенина.

В среду, 30 ноября, в Рязани представили нового и.о. Ректора РГУ имени Есенина — Игоря Мурога. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На основании приказа Министерства науки и высшего образования России с 30 ноября Игоря Мурога назначили и.о.обязанности руководителя Рязанского государственный университета имени С. А. Есенина.

Губернатор Павел Малков представил Мурога ученому совету вуза. Он отметил большой опыт работы Игоря Мурога в органах госуправления и руководства вузами, подчеркнув, что благодаря его усилиям рязанский филиал Московского политехнического университета в последние годы достиг серьезных успехов.

«Рязанский госуниверситет — это стратегически важный вуз для области. Готовит специалистов по большому количеству направлений. Уверен, что он сохранит свои лучшие традиции и будет активно развиваться дальше. А Игорь Александрович при поддержке коллектива это обеспечит», — сказал Павел Малков.

Он заявил, что правительство региона будет расширять взаимодействие с вузом.

«В первую очередь в вопросах закрепления выпускников вуза в нашем регионе. Преподавательский состав здесь очень сильный. И дальше престиж университета должен только укрепляться», — сообщил губернатор.

Игорь Мурог поблагодарил главу региона и правительство.

«Это большая ответственность. Рязанский госуниверситет развивается. Нам вместе есть куда расти. Вижу пути решения проблем. Хочу всех настроить на слаженную работу, на результат. Уверен, что при вашей поддержке и понимании задач у нас все получится», — отметил новый и.о.руководителя РГУ.