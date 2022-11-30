Суд обязал госструктуру «Канал имени Москвы» очистить акваторию в Касимовском районе от плавсредств

Контролирующий орган установил, что на берегу и в акватории Оки в Касимовском районе сохранились остатки бесхозных плавсредств − баржи, понтонный мост, пристань. Они не подлежат эксплуатации и использованию, а также загрязняют окружающую среду.

Суд обязал госструктуру «Канал имени Москвы» очистить акваторию в Касимовском районе от плавсредств. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила пресс-служба природоохранной прокуратуры.

Контролирующий орган установил, что на берегу и в акватории Оки в Касимовском районе сохранились остатки бесхозных плавсредств — баржи, понтонный мост, пристань. Они не подлежат эксплуатации и использованию, а также загрязняют окружающую среду.

Чтобы устранить нарушения, природоохранный прокурор обратился в суд. В последующем Касимовский суд обязал ФГБУ «Канал имени Москвы» устранить нарушения и очистить акваторию реки.

Ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Фото пресс-службы рязанского минтранса