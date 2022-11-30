Сорокина рассказала о работах с аварийным жильем в Рязани

В частности, Елена Сорокина проверила ход работ в маневренном фонде в доме № 23 по улице Соборной. Жилье предназначено для людей, чьи дома признали аварийными.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о работах с аварийным жильем в Рязани. Пост об этом в среду, 30 ноября, она опубликовала на своей странице во «Вконтакте».

Так, Елена Сорокина проверила ход работ в маневренном фонде в доме № 23 по улице Соборной. Жилье предназначено для людей, чьи дома признали аварийными.

«Безусловно, этим ремонтом мы не решаем вопрос с аварийными домами. Эта тема поднималась в комментариях к прямой линии губернатора жителями Строителя и других адресов. Тема болезненная, нерешенная. Как будем решать? По расселению стоит задача досрочной реализации текущей программы. То есть речь про дома, признанные аварийными до 2017 года. Этот вопрос мы должны полностью решить в 2023 году. Ранее было до 2025 года. Таким образом, раньше запустим новую программу, которая даст возможности расселения домов, признанных аварийными с 2017 года», — написала Сорокина.

Мэр также отметила, что в жилищах, в которых нуждающиеся рязанцы проживают временно, также ведется ремонт.

«В 2020, 2021 годах мы проводили ремонт 8 двухкомнатных и 2 однокомнатных помещений. Малярно-штукатурные работы, поклейка обоев, установка новых входных дверей, пластиковых окон и части сантехники, уложен линолеум. В помещениях общего пользования — кухнях, ванных, туалетах и душевых также состоялся ремонт», — отметила мэр.

По словам Сорокиной, осталось лишь отремонтировать коридоры. В течение двух недель объекты сдадут.

«Это не все, что надо. Есть моменты в помещениях общего пользования, которые нужно исправлять. Были вопросы и к коменданту. Но в целом, стало гораздо лучше, чем было», — заключила глава города.