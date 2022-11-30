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Рязанский кожевенный завод примет участие в запуске производства Aurus Komendant
На заводе в городе Елабуг, Республика Татарстан, началось серийное производство российских люксовых внедорожников Aurus Komendant. Церемония запуска состоялась 26 ноября 2022 г. в присутствии вице-премьера РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и президента Татарстана Рустама Минниханова.

На заводе в городе Елабуг, Республика Татарстан, началось серийное производство российских люксовых внедорожников Aurus Komendant. Церемония запуска состоялась 26 ноября 2022 года в присутствии вице-премьера РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране. Как отмечает пресс-служба Aurus, все основные агрегаты автомобиля производятся в России. В частности, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения. Доля отечественных поставщиков на производстве модели достигает 70%.

Напомним, что АО «Русская кожа», входит в состав холдинга ФПК «Инвест», с 2021 года является поставщиком деталей интерьера для салонов автомобилей Aurus. В интерьерах всей линейки Aurus используется натуральная кожа производства Рязанского кожевенного завода.

Komendant — вторая модель в люксовой линейке Aurus. Первой стал седан Senat, его производство началось в мае 2021 года. Коммерческие продажи Komendant должны начаться в первом квартале 2023 года. Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой и двигателем мощностью 598 лошадиных сил.