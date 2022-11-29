В Омске 30-летнего работника на заводе придавило танком

В Омске 30-летнего работника на заводе придавило танком. Об этом пишет портал Om1.ru .

Инцидент произошел в воскресенье. 27 ноября, на заводе по производству военной техники.

30-летний мужчина работал водителем на бензозаправочной станции при предприятии. Он заправлял цистерну с топливом рядом с танком, а когда стал закручивать шланг после заправки, задел крепление танка.

Техника тронулась и зажала работника между танком и цистерной. На крики пострадавшего сбежались сотрудники завода.

Пострадавшего доставили в больницу с политравмой, закрытым переломом костей таза, травматическим шоком и синдромом длительного сдавливания. Его состояние оценивается как тяжелое.