Рязанская фирма задолжала работникам более шести миллионов рублей

Речь идет об АО «Интеркросс». В региональной прокуратуре ситуацию поставили на контроль.

Рязанская фирма задолжала работникам более шести миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

АО «Интеркросс» задолжала 161 работнику деньги за зарплату, выплату отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск. Прокуратура внесла представление генеральному директору общества, задолженность частично погасили.

В Московский районный суд направили 15 исковых заявлений о полной выплате задолженности, процентов за нарушение сроков выплаты заработной платы и компенсации морального вреда.

Проводится проверка.