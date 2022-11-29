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Генсек НАТО: Украина сможет вступить в альянс после окончания военных действий

После окончания военных действий Украина сможет вступить в НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, двери НАТО открыты для новых участников, а у России нет права вето на то, чтобы запрещать кому-либо присоединяться к альянсу. Столтенберг подчеркнул, что этой же позиции военно-политический блок придерживается и в вопросе о вероятном членстве Украины.

Основное внимание стран НАТО, как отметил генеральный секретарь, сейчас сосредоточено на поддержке и победе Украины как суверенного государства. Однако в ближайшее время её присоединения к альянсу ждать не стоит, поскольку неясно, как границы страны будут выглядеть в будущем.

В конце сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что де-факто страна уже прошла свой путь для присоединения к альянсу и доказала взаимосовместимость с его стандартами.