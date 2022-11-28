В Рязани разыскивают женщину, подобравшую выпавшую из куртки пачку денег

Инцидент случился у ТЦ «Аркада». Момент попал на камеры видеонаблюдения.

В Рязани ищут женщину, которая присвоила пачку денег, выпавшую из куртки. Пост об этом в понедельник, 28 ноября, опубликовали в группе «Типичная Рязань».

Инцидент случился у ТЦ «Аркада». На кадрах видно, как у женщины из куртки выпала пачка денег, а следом за ней другая женщина их подобрала.

«Просим откликнуться! Ищем девушку, подобравшую выпавшую из куртки крупную сумму денег родителя ребенка-инвалида, полученную в кредит в 14:20 у ТЦ „Аркада“. Готовы обсуждать вознаграждение», — говорится в посте.