В Рязани осудят мужчину, избившего подростка на Борковском карьере

Мужчина ударил мальчика ладонью по щеке.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего рязанца, обвиняемого в причинении вреда здоровью средней тяжести 13-летнему подростку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

В июле 2021 между мужчиной и подростком произошел конфликт на 1-м Борковском карьере, куда обвиняемый приехал купаться вместе с маленькой дочерью.

Двое подростком играли на берегу и бросались друг в друга песком. 13-летний мальчик попал песком в мужчину. Тот разозлился и решил «проучить» ребенка. Мужчина ударил мальчика ладонью по щеке, из-за чего подросток испытал физическую боль.

Вред, причиненный ребенку, относится к вреду средней тяжести здоровью.

Уголовное дело направили в Советский районный суд.