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В Касимове умерла учитель школы № 7 Елена Тебенихина
Елена Тебенихина скончалась на 65 году жизни.

В Касимове умерла учитель английского языка школы № 7 Елена Тебенихина. Об этом сообщили «Мещерские вести».

Елена Тебенихина скончалась на 65 году жизни. Отмечается, что около 40 лет она была педагогом, несколько лет преподавала в Касимовском индустриальном техникуме.

С 2010 года работала в школе № 7 преподавателем английского языка.

«Есть такие понятия, над которыми не властно время, — долг, профессионализм, ответственность, дух созидания. И все это применимо к Елене Юрьевне в полной мере, — рассказали о педагоге коллеги. — Это человек, которого уважали коллеги, ученики и их родители за трудолюбие, ответственность и многолетний добросовестный труд. Елена Юрьевна стала добрым наставником многим коллегам, которые получали ценные советы и моральную поддержку в лице своего надежного наставника и верного друга, которым являлась Елена Юрьевна».

С Еленой Тебенихиной простятся в 10:00 во вторник, 29 ноября, в Никольском храме.