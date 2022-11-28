На Украине назвали близкой к катастрофической ситуацию с энергетикой. Об этом в понедельник, 28 ноября,
Документ предоставили власти ЛНР.
«В адрес Министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК „Укрэнерго“, согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической», — сообщили власти республики.
Там же указывается, что в некоторых регионах Украины энергетика выведена из строя почти на 60%. При этом большая часть комплектующих для ремонта отсутствует. Украинские энергетики опасаются, что на фоне этого могут начаться протесты среди мирного населения.