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На Украине назвали близкой к катастрофической ситуацию с энергетикой
Украинские энергетики отмечают, что большая часть комплектующих для ремонта энергетических объектов отсутствует. Они опасаются, что на фоне этого могут начаться протесты.

На Украине назвали близкой к катастрофической ситуацию с энергетикой. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на документы, основанные на аналитических материалах украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Документ предоставили власти ЛНР.

«В адрес Министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК „Укрэнерго“, согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической», — сообщили власти республики.

Там же указывается, что в некоторых регионах Украины энергетика выведена из строя почти на 60%. При этом большая часть комплектующих для ремонта отсутствует. Украинские энергетики опасаются, что на фоне этого могут начаться протесты среди мирного населения.