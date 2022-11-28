Конституционный суд запретил лишать прав водителей за употребление лекарств, не относящихся к наркотическим

КС обязал Госдуму внести поправки в документ, а также придумать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими состояние опьянения и эффект одурманивания.

Конституционный суд запретил лишать прав водителей и назначать им штрафы за употребление лекарств, не относящихся к наркотическим и психотропным. Соответствующее постановление вынес КС после рассмотрения запроса Салехардского городского суда, передал «Коммерсантъ».

Речь идет о деле от 8 августа 2021 года. Тогда госавтоинспектор остановил мужчину, у которого во время медосвидетельствования нашли в организме габапентин — препарат для лечения эпилепсии, к наркотическим и психотропным не относящийся. Суд лишил прав мужчину и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Однако сам автомобилист с решением был не согласен и обжаловал решение в суде. Суд, в свою очередь, направил запрос в первый конституционный суд.

Конституционный суд признал ст. 12.8 КоАП не соответствующей основному закону и обязал Госдуму внести поправки в документ, а также придумать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими состояние опьянения и эффект одурманивания.