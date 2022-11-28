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Газовики рекомендовали рязанским проектировщикам использовать интеллектуальные счетчики газа
В «Рязаньгоргаз» состоялась встреча руководителей ведущих рязанских проектных организаций с представителями ООО «Газпром межрегионгаз» и регионального поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». На встрече обсуждались преимущества применения интеллектуальных приборов учета газа на промышленных, коммунально-бытовых объектах, в многоквартирных жилых домах и частных домовладениях.

В «Рязаньгоргаз» состоялась встреча руководителей ведущих рязанских проектных организаций с представителями ООО «Газпром межрегионгаз» и регионального поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». На встрече обсуждались преимущества применения интеллектуальных приборов учета газа на промышленных, коммунально-бытовых объектах, в многоквартирных жилых домах и частных домовладениях.

Газовики пояснили основные требования к проектам при строительстве, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении газифицированных объектов с учетом включения в технические условия на подключение рекомендации об установке интеллектуальных счетчиков газа.

Главный специалист отдела метрологии и контроля качества газа Управления по внедрению и эксплуатации автоматизированных систем учета газа «Газпром межрегионгаз» Сергей Атаманов обозначил самые важные функции «умных» счетчиков — это наличие термокоррекции, самодиагностики и встроенной системы передачи данных, а также отметил основные положительные для потребителя преимущества таких приборов — удобство, экономичность, контроль безопасности процесса газоснабжения.

«Автоматический сбор данных о потреблении газа позволяет абоненту исключить „ручную“ процедуру передачи показаний и автоматизировать начисление платежей», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», обеспечивает газоснабжение потребителей в городе Рязани.

Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.