В аварии в Пронском районе пострадали три пассажирки легковушки

В ДТП, которое произошло недалеко от Новомичуринска, пострадали три женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ДТП, которое произошло недалеко от Новомичуринска, пострадали три женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На 8-м километре автодороги Рязань — Пронск — Скопин 20-летний житель Старожиловского района за рулем Opel Zafira, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги, машина опрокинулась.

В результате происшествия три пассажирки автомобиля 25, 38 и 18 лет получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее фото с места аварии прислали РЗН. инфо очевидцы.