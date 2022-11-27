На Северной окружной вновь заметили лося

В Рязани на Северной окружной вновь сняли на видео лося. Он бежал по обочине дороги. Видео опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани на Северной окружной вновь сняли на видео лося. Он бежал по обочине дороги. Видео опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Снова лось на Северной окружной. Администрация города, может, что-то придумать, чтобы как-то отправить животное в естественную среду обитания?» — сообщается в посте.

Напомним, это уже не первый случай, когда лося замечают в черте Рязани. Животное уже видели на Северной окружной и в Кальном.