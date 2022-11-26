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В Рязани полицейские предотвратили кражу мотоцикла
Сотрудники полиции предотвратили угон мотоцикла на Солотчинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции предотвратили угон мотоцикла на Солотчинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение, что на Солотчинском шоссе неизвестный мужчина, возможно, пытается похитить чужой мотоцикл. Дежурный офицер передал эту информацию экипажам отдельного батальона ППС полиции, находившийся неподалеку автопатруль оперативно прибыл на место.

Правоохранители увидели, что по Солотчинскому шоссе молодой человек катит мотоцикл «Ямаха», его остановили. В беседе с полицейскими он признался, что мотоцикл чужой.

На место прибыли сотрудники уголовного розыска. Выяснилось, что 22-летний уроженец Касимовского района, проживающий в Рязани и работающий в магазине продавцом, похитил мотоцикл в одном из близлежащих дворов. О краже 30-летний хозяин транспортного средства узнал от полицейских.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.