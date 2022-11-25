В Рязанской области разыскивают пропавшую 35-летнюю жительницу Мордовии

Жительница села Большие Манадыши Калугина Галина Юрьевна не выходит на связь с родственниками с 25 августа.

В Рязани разыскивают пропавшую 33-летнюю жительницу Мордовии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Жительница села Большие Манадыши Калугина Галина Юрьевна 1987 года рождения не выходит на связь с родственниками с 25 августа. Она может находиться на заработках в Рязанской области.

Приметы: рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые.

Особые приметы: косоглазие на правый глаз.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: +7 (8342)38-59-08, +7 (83434)2-13-64 или 102 (02).