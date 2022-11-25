В Рязани ищут очевидцев аварии с перевернутой фурой

Авария случилась в понедельник, 21 ноября.

В Рязани ищут очевидцев аварии с перевернутой фурой. Пост об этом в пятницу, 25 ноября, опубликовали в группе «ДТП | Аварии | Рязань».

Речь идет об аварии, которая произошла в понедельник, 21 ноября, примерно в 14.35 на 177 километре автодороги М5 «Урал». Там фура опрокинулась в кювет.

Всех, у кого есть запись с видеорегистратора или стал очевидцем происшествия, просят позвонить по телефону: +7 (951) 000-30-90 .

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадал водитель фуры.