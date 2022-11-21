В Дягилеве фура опрокинулась в кювет, пострадал водитель

Авария произошла в понедельник, 21 ноября, в 14:35 на 177 километре трассы М5 «Урал».

В Дягилеве фура опрокинулась в кювет, пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 21 ноября, в 14:35 на 177 километре трассы М5 «Урал». Водитель большегруза наехал на препятствие и опрокинулся в кювет.

В ДТП пострадал водитель фуры. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.