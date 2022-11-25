Павел Малков заявил, что к лету в Рязани появятся чистые пляжи

По словам губернатора, список таких мест подготовят к весне.

Павел Малков заявил, что к лету в Рязани появятся чистые пляжи. Об этом губернатор сообщил во время прямого эфира в пятницу, 25 ноября.

У политика поинтересовались, «можно ли сделать к лету сделать чистые пляжи и зоны отдыха».

«Обязательно сделаем. Я уже запросил перечень пляжей, где можно развивать инфраструктуру. Этим летом будем обустраивать новые площадки. Не просто расширить пляжи и чистить, но и делать детские и спортивные площадки, места для переодевания, туалеты», — заключил глава региона.

Он пообещал к весне подготовить список таких площадок.