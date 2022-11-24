В Скопинском районе столкнулись «Лада» и «Хендэ», пострадали водители

Авария произошла в среду, 23 ноября, в 17:10 на первом километре трассы «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское».

В Скопинском районе столкнулись Lada и Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 23 ноября, в 17:10 на первом километре трассы «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское».

28-летний житель Чулкова на Lada Kalina превысил скорость и столкнулся с Hyundai Getz, которым управляла 54-летняя жительница Скопина.

В ДТП пострадали водители обеих машин, им оказали медпомощь.

Проводится проверка.