Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
-1°
Птн, 25
-4°
Сбт, 26
-2°
ЦБ USD 60.39 -0.11 25/11
ЦБ EUR 62.78 0.5 25/11
Нал. USD 63.36 / 65.19 24/11 17:35
Нал. EUR 64.75 / 65.99 24/11 17:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
5 825
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
5 990
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
6 810
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
20 057
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани на фасадах нескольких школ появятся мемориальные доски в честь героев спецоперации

В Рязани на фасадах нескольких школ появятся мемориальные доски в честь погибших в СВО. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября, на заседании Рязанской городской думы.

На здании школы № 67 планируют установить доску памяти гвардии старшего лейтенанта ВДВ Семена Суховского, который учился в этом учебном заведении.

«Он героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно», — сообщили на заседании.

Вторую доску установят на фасаде школы № 1 с текстом: «В этой школе учился капитан гвардии ВДВ Евгений Штонда. Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно».