В Рязани на фасадах нескольких школ появятся мемориальные доски в честь героев спецоперации

В Рязани на фасадах нескольких школ появятся мемориальные доски в честь погибших в СВО. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября, на заседании Рязанской городской думы.

На здании школы № 67 планируют установить доску памяти гвардии старшего лейтенанта ВДВ Семена Суховского, который учился в этом учебном заведении.

«Он героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно», — сообщили на заседании.

Вторую доску установят на фасаде школы № 1 с текстом: «В этой школе учился капитан гвардии ВДВ Евгений Штонда. Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно».