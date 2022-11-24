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В Госдуме приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Нарушителям грозят штрафы от 50 тысяч рублей до 10 млн рублей.

В Госдуме приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Закон приняли единогласно в третьем чтении. Кроме запрета пропаганды ЛГБТ, документ содержит запрет на пропаганду педофилии, смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. Запрет касается как взрослых, так и детей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение позволит защитить детей и будущее страны.

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений предусмотрены штрафы: для физических лиц от 50 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — до пяти млн рублей. Максимальный штраф грозит за пропаганду в СМИ и интернете.

За пропаганду педофилии для граждан штраф составит до 200 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — до 10 млн рублей.

За пропаганду смены пола штраф для граждан установили в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до четырех млн рублей.

Иностранным гражданам за подобные нарушения будет грозить депортация.