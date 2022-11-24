В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить механизм ОСАГО

В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить механизм ОСАГО. Об этом пишет газета « Известия ».

Депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить эффективность механизма ОСАГО. По закону не меньше 80% денег от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям, но, как утверждают в «Справедливой России», компании не соблюдают эти условия. Часть стоимости страховки уходит на формирование резервов по выплатам и на администрирование самой процедуры страхования. Но эти резервы не спасают: при удорожании машин или запчастей ЦБ просто расширяет тарифный коридор, что приводит к удорожанию и самой страховки для большинства автовладельцев, отметили парламентарии в письме. Бизнес признал, что до 10% водителей в РФ ездят без ОСАГО, но считают, что в этом виноват не механизм страховки, а невысокий штраф за ее отсутствие и снижение доходов россиян.

Депутаты обратились в Генпрокуратуру Р. Ф. с просьбой проверить механизм работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности — ОСАГО. Обращение на имя главы силового ведомства Игоря Краснова написал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. «Известия» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердили в аппарате партии.

По мнению Сергея Миронова, по ОСАГО системно не выплачивают определенную федеральным законом и документами ЦБ долю страховой премии, непосредственно предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП. Это не меньше 80% от стоимости полиса, указал в письме депутат.

Аналогичное требование содержится и в указе ЦБ «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: 77% премии идет на обеспечение текущих страховых возмещений, 3% — на резервы по компенсациям, 20% — на администрирование процедур оформления страховки.

Но фактически на ремонты по ОСАГО в 2020 году было направлено только 58,6% от собранных страховщиками премий по всем заключенным за год договорам автогражданки (135,8 млрд рублей из 231,7 млрд), в 2021-м — 63,8% (150,8 млрд из 236 млрд), следует из письма. Там не уточнено, куда направлены оставшиеся суммы сборов.

Хотя у страховщиков сформированы резервы по выплатам, ЦБ летом вновь решил расширить тарифный коридор по ОСАГО на 26%, что уже привело к удорожанию полисов для большинства автовладельцев, сказано в обращении.

Сергей Миронов попросил Игоря Краснова принять меры прокурорского реагирования по этому вопросу.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Генпрокуратуры Р. Ф. .

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает претензии депутатов обоснованными. По его мнению, всё больше водителей отказываются от ОСАГО из-за его дороговизны, а ЦБ в ответ на рост расходов на ремонты лишь вновь расширяет тарифный коридор, а не использует сформированные резервы страховщиков.

— Процент отказывающихся от страховки уже критический, а штраф в 800 рублей не работает. Единственный способ сохранить ОСАГО в нынешнем виде — это наведение прокуратурой порядка в этой отрасли, — считает эксперт.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Павел Нефедов признал, что доля автовладельцев без ОСАГО в России растет. Это, по его мнению, связано с напряженной экономической ситуацией и снижением доходов граждан.

— Можно говорить о показателе в 7-10% водителей, которые не покупают ОСАГО. После введения нового коридора базовых тарифов в сентябре полисы подорожали на 10-15% для отдельных водителей, — добавил специалист.

По данным «Альфа Страхования», ОСАГО не покупают порядка 5-8% водителей. В компании это связывают с невысоким штрафом за езду без полиса, отсутствием проверки на дорогах сотрудниками ГИБДД, а также с падением доходов граждан.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили о 6 млн автовладельцев без полисов. Однако там считают, что сравнивать размер собранных премий и полученных пострадавшими выплат некорректно.

— Во-первых, выплаты по договорам по времени отстают от сборов: страховое событие по договору наступает в течение периода действия полиса, необязательно в начале, и еще какое-то время занимает процедура урегулирования убытка. Во-вторых, статистически средняя выплата по ОСАГО растет от квартала к кварталу: с 71,6 тыс. рублей в I и II кварталах 2022-го до 81,6 тыс. рублей в III квартале, — сообщили в РСА.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сказали, что наступление страхового случая просто невозможно спрогнозировать со стопроцентной вероятностью, поэтому не может быть и заранее сформирован прогноз по выплатам, максимально приближенный к их фактическому объему.

— В какие-то периоды фактические выплаты могут быть меньше расчетных значений, а в какие-то — существенно выше, — сказали в пресс-службе регулятора.

Эксперты разошлись во мнении насчет необходимости реформировать ОСАГО. Юрист и ведущий редактор «Радио Автодор» Сергей Смирнов считает, что проверка прокуратуры будет иметь смысл, если органы выяснят, не завышена ли оценка административных расходов страховщиков (20% от сборов по ОСАГО), каждая ли страховая выполняет требования по наполнению компенсационного фонда РСА.

— Просто так обвинять страховщиков не стоит, ведь не они виноваты в уходе из РФ ряда иностранных автобрендов и удорожании стоимости ремонтов. С другой стороны, расширение тарифного коридора, о котором они постоянно просят ЦБ, и дальше будет приводить к удорожанию полиса для абсолютного большинства водителей, — считает эксперт.

Но, по его словам, сегодня страховые компании фактически не гарантируют защиты автовладельцам из-за отсутствия нужных запчастей для ремонтов на рынке. По мнению Сергея Смирнова, выходом могло бы быть повышение планки обязательных выплат по ОСАГО до 90% от премии или пересмотр размера компенсационного фонда РСА. Или государство должно каким-то образом напрямую субсидировать ремонты по ОСАГО, заключил он.

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова, напротив, считает, что страховщики не обязаны выплачивать все 80% от размера собранных премий. По ее словам, формулировка «обеспечение текущих страховых возмещений» из указа ЦБ означает одновременно и осуществление выплат, и формирование резервов на будущие выплаты и проведение экспертиз и другие расходы.