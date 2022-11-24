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Стала известна цена нового кроссовера «Москвич-3»
Производство кроссовера начали 23 ноября на заводе «Москвич», который ранее назывался «Рено Россия» и принадлежал концерну Renault до его ухода из страны.

Стала известна цена нового кроссовера «Москвич-3». Об этом РИА Новости сообщил источник на рынке.

Стоимость нового городского кроссовера «Москвич-3» может составить около 1,6-2 миллионов рублей. Также сообщается, что автомобиль в будущем могут включить в программу льготного автокредитования.

Производство кроссовера начали 23 ноября на заводе «Москвич», который ранее назывался «Рено Россия» и принадлежал концерну Renault до его ухода из страны. До конца года планируется произвести 400 машин, а в продажу В Москву и ЦФО они поступят уже в декабре.

Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

Фото Telegram-канал завода «Москвич»