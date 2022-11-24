Рязанца оштрафовали за запрещенную аудиозапись «ВКонтакте»

Рязанцу назначили штраф за экстремистскую аудиозапись, текст которой он опубликовал «ВКонтакте». Об этом
31-летнего жителя Рязани признали виновным в административном правонарушении за публикацию в соцсетях песни группы «25/17».
Композиция включена в список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ под номером 3777.
Другие пользователи могли свободно скачать песню и просматривать ее текст.
В отношении рязанца вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов»).
На суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили штраф.