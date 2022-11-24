Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы

Глава государства отметил, что необходимо улучшить качество вооружений, а не только их количество.

Президент Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию. Об этом передает РИА Новости .

Глава государства отметил, что необходимо улучшить качество вооружений, а не только их количество. По словам Путина, в этой связи важно взаимодействие производителей техники с теми, кто ее использует.

Президент заявил, что рассчитывает услышать, как работает этот механизм на совещании.