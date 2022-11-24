Под Рязанью нашли труп мужчины

Тело мужчины без признаков насильственной смерти нашли утром 24 ноября вблизи деревни Писцово Рязанского района.

Утром в четверг, 24 ноября, под у деревни Писцово Рязанского района нашли труп мужчины. Об этом пишет «МК в Рязани».

На теле мужчины не обнаружили признаков насильственной смерти. Следователи установили, что погибший злоупотреблял спиртным.

«По факту обнаружения мужчины 1975 года рождения организована доследственная проверка», — сообщил старший следователь Даниил Линев.

Причина смерти устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.