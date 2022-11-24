На территорию рязанской колонии пытались перекинуть сверток с телефонами и сим-картами

На злоумышленника составили административном правонарушении по статье 19.12 КоАП («Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания»).

На территорию рязанской колонии пытались перекинуть сверток с телефонами и сим-картами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Ранее судимого мужчину задержали оперативники. Он пытался перекинуть на территорию ИК-2 через ограждение четыре свертка, обмотанных скотчем. В них нашли десять мобильных телефонов, две зарядки и семь сим-карт.

Мужчина признался, что посылка предназначалась осужденному колонии, с которым он раньше был знаком.

На него составили административном правонарушении по статье 19.12 КоАП («Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания»).