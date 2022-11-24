Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
-1°
Птн, 25
-4°
Сбт, 26
-2°
ЦБ USD 60.39 -0.11 25/11
ЦБ EUR 62.78 0.5 25/11
Нал. USD 63.36 / 65.19 24/11 17:35
Нал. EUR 64.75 / 65.99 24/11 17:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
5 908
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
6 063
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
6 884
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
20 128
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Мужчина застрелил людей в Крымске из-за проигранного суда за квартиру
Жиров проиграл суд бывшей супруге и сыну.

66-летний Владимир Жиров устроил стрельбу в Крымске из-за проигранного суда за квартиру. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жиров проиграл суд бывшей супруге и сыну. Мужчина утверждал, что супруга перед разводом на его деньги купила квартиру сыну. Он потребовал свою долю. Дело рассматривали три года. В четверг, 24 ноября, суд отказал мужчине. Последний стал преследовать женщину с угрозами. Она забежала в торговый центр и попросила помощи.

Отмечается, что Жиров застрелил первых двух человек в торговом центре. Погибшим было 39 лет и 53 года. На улице он выстрелил в еще одного, им оказался 69-летний охранник. Четвертый, 61-летний прохожий, выжил и находится на операции. Сам стрелок после произошедшего застрелился в своей машине.

Напомним, стрельба попала на видео.

Фото Telegram-канал SHOT