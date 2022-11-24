Мужчина застрелил людей в Крымске из-за проигранного суда за квартиру

Жиров проиграл суд бывшей супруге и сыну.

66-летний Владимир Жиров устроил стрельбу в Крымске из-за проигранного суда за квартиру. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жиров проиграл суд бывшей супруге и сыну. Мужчина утверждал, что супруга перед разводом на его деньги купила квартиру сыну. Он потребовал свою долю. Дело рассматривали три года. В четверг, 24 ноября, суд отказал мужчине. Последний стал преследовать женщину с угрозами. Она забежала в торговый центр и попросила помощи.

Отмечается, что Жиров застрелил первых двух человек в торговом центре. Погибшим было 39 лет и 53 года. На улице он выстрелил в еще одного, им оказался 69-летний охранник. Четвертый, 61-летний прохожий, выжил и находится на операции. Сам стрелок после произошедшего застрелился в своей машине.

Напомним, стрельба попала на видео.

Фото Telegram-канал SHOT