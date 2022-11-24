Депутат Алексей Захаров публично извинился за конфликт с матерью участника СВО

Он отметил, что готовит иск к изданиям, чтобы они опубликовали опровержение за «искажение слов».

В четверг, 24 ноября, на заседании гордумы рассмотрели вопрос о нарушении депутатской этики депутатом Алексеем Захаровым.

Запрос поступил от общественной благотворительной организации «Рука помощи» и от матери участника специальной военной операции.

Участники заседания сошлись во мнении, что Алексей Захаров должен принести публичные извинения перед всеми матерями у которых сыновья участвуют в специальной военной операции.

По словам докладчика Сергея Еремина, все депутаты единогласно проголосовали за данное решение.

«Искренне прошу простить, что дал возможность извратить и исковеркать свои слова СМИ. Я поддерживаю Донбасс и его жителей, наших бойцов, участвовал и буду в помощи всем, кто задействован в СВО… Сейчас я еще больше усилий буду прилагать, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи. Двери в мои приемные всегда открыты», — заявил Алексей Захаров.

Депутат поблагодарил тех, кто «внимательно разобрался в вопросе» и высказал ему слова поддержки.

Он отметил, что готовит иск к изданиям, чтобы они опубликовали опровержение за «искажение слов».